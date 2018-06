Stuttgart (AFP) Die CDU Baden-Württemberg will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Dafür sprach sich der Landesvorstand am Mittwochabend in Stuttgart einstimmig aus, wie Landeschef Thomas Strobl mitteilte. Die Verhandlungen werden vermutlich noch diese Woche beginnen. Damit rückt ein grün-schwarzes Bündnis unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) näher.

