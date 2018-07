Taschkent (dpa) - Im Streit um ein Satire-Video hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Türkei aufgefordert, sich an europäische Grundwerte zu halten. "Ich finde, dass wir von einem Partnerland der Europäischen Union erwarten können (...), dass es unsere gemeinsamen europäischen Werte teilt", sagte Steinmeier bei einem Besuch in Usbekistan. Zugleich wehrte er sich gegen den Vorwurf, die Bundesregierung habe aus Rücksicht auf die Zusammenarbeit mit der Türkei in der Flüchtlingskrise zu lange geschwiegen. Eine NDR-Satire über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte einen diplomatischen Eklat ausgelöst.

