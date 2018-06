Barcelona (SID) - Der Fußball-Klassiker zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird am Samstag ganz im Zeichen des verstorbenen Johan Cruyff stehen. So werden die Barca-Stars um Lionel Messi mit dem Schriftzug "Gràcies Johan" (Danke Johan) auf den Trikots auflaufen. Das gaben die Katalanen bekannt.

Zudem wird der ehemalige Trainer und Spieler des FC Barcelona vor dem Anpfiff mit einer Gedenkminute geehrt, auf der Leinwand wird ein Video mit Höhepunkten aus der Karriere des am vergangenen Donnerstag gestorbenen Niederländers gezeigt. Unter Cruyff hatte mit dem Sieg im Europapokal der Landesmeister 1992 der große internationale Aufstieg des Klubs begonnen.

Auf einer Choreographie der etwa 90.000 Zuschauer soll mit Papptafeln ebenfalls der Schriftzug "Gràcies Johan" gebildet werden. Außerdem sollen alle acht noch lebenden ehemaligen Präsidenten des FC Barcelona im Stadion sein.

Geschlossen ist seit Dienstagabend dagegen der extra eingerichtete Trauerbereich am Stadion. Insgesamt ergriffen an vier Tagen 60.525 Fans die Gelegenheit, sich von Cruyff zu verabschieden, viele legten Blumen nieder oder trugen sich in ein Kondolenzbuch ein. Auch die Profis des FC Barcelona statteten der Gedenkstätte am Dienstag einen Besuch ab.

Unterdessen äußerte sich auch der ehemalige amerikanische Außenminister und Fußball-Fan Henry Kissinger zu Cruyffs Tod. Im niederländischen TV-Sender NOS sagte der 92-Jährige, dass er 1974 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland als Zuschauer im Stadion den damaligen Oranje-Kapitän bewundert habe.