Stockholm (dpa) - Mit großem Bedauern haben Fans des schwedischen Hit-DJ Avicii ("Wake Me Up") auf den angekündigten Rückzug des 26-Jährigen aus dem Musikgeschäft reagiert. "Deine Musik war immer eine große Inspiration für mich", hieß es auf Facebook, wo bis Mittwoch Zehntausende auf die Ankündigung ihres Idols reagierten.

Avicii hatte auf seiner Facebook-Seite geschrieben, er brauche eine Veränderung. "Ich habe großes Interesse für verschiedene Dinge, aber zu wenig Zeit, dem nachzugehen." Die aktuelle Tournee solle seine letzte sein.

Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling heißt, ist einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Er arbeitete mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. Das britische DJ Magazine kürte ihn 2012 und 2013 zum drittbesten Disk-Jockey. 2013 wurde sein Song "Wake Me Up" zum Sommerhit des Jahres und war mit rund 850 000 Verkäufen der meistgeladene Track in Deutschland. Ein Jahr später musste der Schwede seine Tour wegen gesundheitlicher Probleme absagen.

In seinem Brief an die "Welt" bedankte sich der 26-Jährige bei seinem Team, seinen Freunden und seinen Fans. Auf seiner Homepage veröffentlichte er sogar eine Telefonnummer. Avicii versprach, er werde nie aufhören, Musik zu machen. Vielleicht werde er auf die Bühne zurückkehren - aber nicht so bald.

Aviciis Facebook-Seite