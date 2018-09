London (dpa) - Elton John hat bestritten, einen US-Polizisten, der bis 2014 in seiner Sicherheitstruppe tätig war, sexuell belästigt zu haben. Die Klage des Mannes vor einem Gericht in Los Angeles sei völlig ungerechtfertigt - in Wahrheit gehe es nur um Geld, sagte der Anwalt des britischen Popstars. Die Vorwürfe stünden in Widerspruch zu zahlreichen früheren Äußerungen des Klägers, zitiert die britische Agentur PA den Anwalt. Dagegen behauptet der Polizist, der Sänger habe ihn mehrfach sexuell berührt und anzügliche Bemerkungen gemacht.

