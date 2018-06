Rom (dpa) - Der italienische Liedermacher Gianmaria Testa ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 57 Jahren gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Im vergangenen Jahr hatte er bekanntgegeben, an einem Tumor zu leiden.

Der 1958 im Piemont geborene Musiker war für seine nachdenklichen und jazzigen Klänge und Texte und seine warme Stimme bekannt und hatte auch über die Grenzen seiner Heimat hinaus viele Fans. Sein zweites Album "Extra-Muros" hatte Testa 1996 vor einem begeisterten Publikum im Pariser Olympia vorgestellt, woraufhin er auch in Italien Berühmtheit erlangte.

Während meist Themen wie Liebe, Beziehungen, Einsamkeit und Reisen im Mittelpunkt seiner Lieder standen, wagte sich Testa 2006 auch an politische Texte: In dem Werk "Da Questa Parte Del Mare" (Auf dieser Seite des Meeres) befasste er sich mit dem Flüchtlingszustrom über das Mittelmeer nach Italien. Mit dem Album habe er gegen die Gleichgültigkeit der Menschen ankämpfen und für mehr Menschlichkeit werben wollen, sagte Testa später in einem Interview.

"Gianmaria ist ohne Lärm von uns gegangen. Was bleibt, sind seine Lieder, seine Worte", war auf seiner Facebook-Seite zu lesen. Tausende trauernde Fans hinterließen dort betroffene Nachrichten: "Arrivederci Gianmaria, und danke für Deine Lieder."

Webseite von Gianmaria Testa

Facebook-Seite von Gianmaria Testa