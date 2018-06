Seit 50 Jahren ist Vicky Leandros ("Theo, wir fahr'n nach Lodz") schon im Musikgeschäft. Zum Jubiläum gab es im Oktober ein Dutzend neue Lieder. Mindestens genauso viele Stationen legt die 63-Jährige auf ihrer Tour im Frühjahr ein. Start ist am 20.4. in Berlin, weiter geht es in Erfurt (22.), Chemnitz (23.), Leipzig (27.) und Halle/Saale (28.).

http://www.vickyleandros.eu/termine.html