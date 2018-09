Naypyidaw (AFP) In Myanmar ist am Mittwoch erstmals seit mehreren Jahrzehnten ein ziviler Präsident in sein Amt eingeführt worden. Der 69-jährige Htin Kyaw übernahm die Vollmachten des Staatschefs von Ex-General Thein Sein, der in den vergangenen Jahren den Übergang des südostasiatischen Landes von der Militärdiktatur zur Demokratie steuerte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.