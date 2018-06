Berlin (dpa) - In der AfD wird vor ihrem Programmparteitag über ein generelles Moschee-Verbot gestritten. In einem Gegenentwurf zum offiziellen Leitantrag für das Parteiprogramm wird gefordert, den "Bau und Betrieb von Moscheen" generell zu untersagen, berichtete zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland. In der Wählergunst verlor die Alternative für Deutschland laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von "Stern" und RTL an Zustimmung. Danach würden 10 Prozent der Wahlberechtigten der Partei ihre Stimme geben, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. In der Vorwoche waren es noch 13 Prozent gewesen.

