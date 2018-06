Stuttgart (dpa) - Die CDU-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg hat einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen votiert. Das sagte Fraktionschef Guido Wolf nach der Sitzung in Stuttgart. Er werde den Beschluss am Nachmittag den Parteigremien vorlegen, die ebenfalls über Koalitionsverhandlungen abstimmen wollen. Bei einem "Ja" könnten bereits übermorgen offizielle Gespräche aufgenommen werden. Sollten sie erfolgreich abgeschlossen werden, wäre die bundesweit erste grün-schwarze Koalition auf Landesebene perfekt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.