Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Kunstturner müssen bei der anstehenden Olympia-Qualifikation in Rio de Janeiro am 16. April definitiv auf Fabian Hambüchen verzichten. Der ehemalige Reck-Weltmeister laboriert noch immer an den Folgen einer hartnäckigen Schulterverletzung. Der 28-jährige Hambüchen hat seit Wochen Probleme mit der Supraspinatussehne und konnte in diesem Jahr noch keinen Wettkampf bestreiten.

"Ich habe nach wie vor starke Schmerzen. Leistungssport ist nicht gesund und ich werde ja auch älter. Momentan kann ich kaum etwas machen", sagte der Wetzlarer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Frankfurt/Main.

Bereits Mitte März hatte der 38-malige deutsche Meister beim Weltcup-Turnier im Rahmen des DTB-Pokals in Stuttgart gefehlt. Fest nominiert für die Olympia-Qualifikation der Männerriege wurden die beiden Unterhachinger Marcel Nguyen und Lukas Dauser, Stuttgart-Sieger Andreas Bretschneider aus Chemnitz, der Hannoveraner Andreas Toba und Philipp Herder aus Berlin.