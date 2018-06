Istanbul (AFP) In der Türkei sind am Mittwoch 16 mutmaßliche Mitglieder der in Syrien kämpfenden Islamistenmiliz Al-Nusra-Front festgenommen worden. 20 Wohnungen in der Region Adiyaman an der syrischen Grenze seien durchsucht worden, vier Verdächtige seien entkommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Es ist das erste Mal, dass ein Großeinsatz der türkischen Sicherheitskräfte gegen Al-Nusra publik wurde.

