New York (AFP) Der US-Flugzeughersteller Boeing will im Zuge seines Sanierungsplans weltweit rund 4000 Arbeitsplätze abbauen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen die Jobs bis Mitte des Jahres im Unternehmensbereich für kommerzielle Luftfahrt gestrichen werden. Betroffen vom Stellenabbau sind auch Management- und andere Leitungspositionen.

