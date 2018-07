Los Angeles (AFP) Weil ihm ein Herrenfriseur nicht die Haare schneiden wollte, hat ein Transsexueller in den USA den Friseur verklagt. Rose Trevis wurde im Friseursalon Hawleywood's im kalifornischen Long Beach unhöflich abgewiesen, weil er wie eine Frau aussehe, heißt in der Klage, die Trevis am Dienstag vor Gericht in Los Angeles einreichte. Er habe sich durch die Ablehnung "beschämt und erniedrigt" gefühlt und fordert nun Schadenersatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.