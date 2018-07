Los Angeles (AFP) Der Name eines Hundes, der der arabischen Abkürzung Daesch für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ähnelt, hat bei einer kalifornischen Bank die Alarmglocken schrillen lassen. Als Bruce Francis, in San Francisco lebender Halter eines Pitbull-Mischlings namens Dash, eine Online-Überweisung an seinen Hundesitter tätigen wollte und als Verwendungszweck einfach den Namen des Tieres notierte, witterten Mitarbeiter der Bank sogleich Terrorgefahr, berichteten örtliche Medien am Dienstag.

