Caracas (AFP) Venezuelas konservative Opposition hat im Parlament ein Gesetz zur Amnestie für politische Häftlinge verabschiedet. Die Abgeordneten der Opposition nahmen den Entwurf am Dienstag in Caracas in zweiter Lesung an. Die Opposition verfügt seit der Wahl vom 6. Dezember über die Mehrheit im Parlament.

