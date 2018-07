Manila (AFP) Knapp zwei Monate nach dem spektakulären Cyber-Diebstahl von 81 Millionen Dollar von Konten der Zentralbank in Bangladesch ist ein philippinischer Abgeordneter zuversichtlich, dass ein Teil des Geldes noch beschlagnahmt werden kann. Bis zu 34 Millionen Dollar befänden sich noch auf Konten von zwei Kasinos und eines Devisenmaklers in den Philippinen, sagte Ralph Recto am Donnerstag. Er zitierte Zeugen, die am Dienstag im Senat ausgesagt hatten.

