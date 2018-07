Barcelona (SID) - Die Basketballer der Brose Baskets Bamberg haben die erste Play-off-Teilnahme eines deutschen Teams in der Geschichte der Euroleague nicht mehr in eigener Hand. Der deutsche Meister ging beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona in Gruppe F mit 57:75 (23:43) unter und kassierte nach zuletzt drei Siegen im Wettbewerb wieder eine Niederlage.

Mit insgesamt sechs Siegen und sieben Niederlagen benötigen die Bamberger in der Achtergruppe im letzten Spiel gegen das baskische Team Laboral Kutxa aus Vitoria-Gasteiz am kommenden Donnerstag (20.00 Uhr) zwingend einen Sieg. Zudem sind sie auf Schützenhilfe angewiesen. Nur die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Nach dem jüngsten 91:73-Überraschungscoup gegen Spitzenreiter ZSKA Moskau waren die Bamberger vor den Augen von Barcelonas deutschem Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nur in den ersten Minuten ebenbürtig. Bereits zur Mitte des ersten Viertels begannen die Katalanen, sich einen Vorsprung herauszuspielen, der immer größer wurde. Brad Wanamaker verhinderte mit 16 Punkten als bester Werfer eine noch höhere Niederlage.