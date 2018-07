Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurt Skyliners haben den Einzug ins Final-Four-Turnier des Europe Cups doch noch klargemacht.

Der Tabellenvierte der Basketball-Bundesliga setzte sich in einem lange hart umkämpften Entscheidungsspiel im Viertelfinale gegen Maccabi Rischon mit 91:75 (43:38) durch. Damit machte die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert den Ausrutscher von Israel wett und gehört nun zu den besten Vier des FIBA-Wettbewerbs.

Erfolgreichster Werfer bei den Skyliners war der Kanadier Philip Scrubb mit 20 Punkten; bei Maccabi Center Darryl Monroe (29). Die Halbfinals sind für den 29. April angesetzt, das Endspiel für den 1. Mai. Die Teilnehmer können sich als Ausrichter bewerben.

In der Serie "Best of Three" hatten die Skyliners zuhause zunächst klar mit 92:57 gegen Rischon gewonnen. Sie erlitten dann aber in Israel eine 84:88-Niederlage nach Verlängerung und zeigten dabei nach Angaben von Johannes Voigtmann ihre "schlechteste Saisonleistung".

Nach und nach konnte Frankfurt den Gegner auf Distanz halten und ging mit einer 67:55-Führung ins letzte Viertel. Scrubb sorgte dann mit einem Dreier zum 75:55 für die Vorentscheidung.

