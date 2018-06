Cupertino (dpa) - Apple ist es durch Kontrollen bei Zulieferern gelungen, Verstöße gegen Arbeitszeitbeschränkungen zu reduzieren. Die Obergrenze von 60 Arbeitsstunden pro Woche sei 2015 zu 97 Prozent eingehalten worden, erklärte der Konzern in seinem jährlichen Bericht zur Lage bei den Zulieferern. Ein Jahr zuvor wurde noch ein Wert von 92 Prozent angegeben. Apples Zulieferer beschäftigen mehr als 1,6 Millionen Menschen in 20 Ländern. Vor allem die Arbeitsbedingungen in asiatischen Fabriken waren immer wieder kritisiert worden.

