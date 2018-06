Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat erneut einen Syrien-Rückkehrer vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf angeklagt. Dem 25-jährigen Deutschen Shahid Ilgar Oclu S. werden Mitgliedschaft in ausländischen Terrorvereinigungen und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in Syrien zur Last gelegt, wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.

