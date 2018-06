Berlin (AFP) Die Bundespolizei hat im ersten Monat ihres Einsatzes in der Ägäis nach eigenen Angaben mehr als 600 Flüchtlinge gerettet. Die Schlauchboote, mit denen die Flüchtlinge von der Türkei nach Griechenland übersetzen wollten, seien oftmals "in einem sehr schlechten und seeuntüchtigen Zustand", erklärte Einsatzleiter Frank Rogatty am Donnerstag. Dennoch seien alle Rettungsversuche erfolgreich verlaufen; die Flüchtlinge seien aus Schlauchbooten oder von Klippen der griechischen Insel Samos gerettet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.