Stuttgart (AFP) Die CDU Baden-Württemberg hat sich noch nicht festgelegt, in welcher Form die Parteibasis in die Entscheidung über eine Koalition mit den Grünen eingebunden wird. Es sei offen geblieben, ob es eine Mitgliederbefragung gebe, sagte Landesparteichef Thomas Strobl am Donnerstag im SWR. Im Landesvorstand sei aber die Mehrheit dagegen gewesen. Einig seien sich alle gewesen, die Mitglieder sehr eng einzubinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.