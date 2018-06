Wien (AFP) Fünf europäische Gewerkschaften aus der Flugbranche tun sich in einer Dachgewerkschaft zusammen. Ziel sei es, Lohn- und Sozialdumping in der Luftfahrt zu bekämpfen, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) am Donnerstag in Wien mit. UFO ist neben der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) eines von zwei deutschen Mitgliedern.

