Berlin (AFP) Der Linken-Politiker und thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich für eine Aussöhnung der AKP-geführten türkischen Regierung mit den Kurden einzusetzen. "Es ist die Aufgabe einer an wirklichem Frieden interessierten Bundesregierung, mäßigend bis ausgleichend in der Auseinandersetzung zwischen der AKP und den Kurden zu vermitteln", schreibt Ramelow in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag für das Magazin "Cicero".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.