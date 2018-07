Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat wegen der Behinderung des Friedensprozesses in Libyen Sanktionen gegen drei Politiker beschlossen. Die Strafmaßnehmen umfassen ein Einreiseverbot in die EU und das Einfrieren von Bankguthaben in Europa, wie am Donnerstag aus EU-Kreisen in Brüssel verlautete.

