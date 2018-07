Paris (AFP) Bei Protesten gegen eine geplante Reform des Arbeitsrechts in Frankreich ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Teils vermummte Jugendliche bewarfen die Ordnungskräfte am Donnerstag in der Hauptstadt Paris mit Wurfgeschossen und zündeten Rauchbomben, die Beamten setzten Schlagstöcke und Tränengas ein. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst rund zehn Festnahmen.

