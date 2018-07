Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss den Kampf um den Klassenerhalt bis auf Weiteres ohne Kapitän Paul Verhaegh bestreiten. Wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten, hat der 32-jährige Niederländer eine Muskelverletzung erlitten und muss mehrere Wochen pausieren. Genauere Angaben zur Blessur machte der Klub nicht.

Der FCA ist nach fünf sieglosen Spielen in akute Abstiegsnot geraten, der Tabellen-15. ist mit 27 Zählern punktgleich mit dem Vorletzten Eintracht Frankfurt. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl beim FSV Mainz 05 an (15.30 Uhr/Sky).