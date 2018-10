Sanaa (AFP) Bei schweren Gefechten zwischen regierungstreuen Truppen und Rebellen im Jemen sind in den vergangenen Tagen 60 Kämpfer getötet worden. Vertreter des jemenitischen Militärs sprachen am Donnerstag von einem "Massaker" an den Kräften von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Demnach gab es seit Dienstag in den Reihen der Regierungstreuen 45 Tote, davon allein 20 am Mittwochabend. Zudem wurden 15 schiitische Rebellen getötet.

