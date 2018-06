Livorno (dpa) - Eine italienische Krankenschwester ist unter dem Verdacht festgenommen worden, in einer Klinik in der Toskana 13 Patienten getötet zu haben. Die Frau soll in den Jahren 2014 und 2015 ihren Opfern auf einer Intensivstation in Piombino in der Nähe der Stadt Livorno absichtlich Medikamente verabreicht haben, die diesen nicht verschrieben worden waren, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Patienten hätten an unterschiedlichen Krankheiten gelitten. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt.

