Tripolis (AFP) Mutmaßliche Anhänger des Chefs der libyschen Einheitsregierung, Fajes al-Sarradsch, haben am Mittwochabend in Tripolis einen TV-Sender gestürmt. Sie hätten die Mitarbeiter von Al-Nabaa mit Waffengewalt gezwungen, den Betrieb einzustellen, teilten zwei Journalisten des Senders mit, der der bisherigen, international nicht anerkannten Regierung in Tripolis nahesteht. Verletzt worden sei niemand.

