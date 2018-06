Erneut 300 000 Euro Prämie für Nationalspieler bei EM-Titel

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler erhalten für den Fall des Titelgewinns bei der Europameisterschaft in Frankreich wie schon bei ihrem WM-Triumph 2014 jeweils 300 000 Euro. "Es spricht für den Charakter der Mannschaft, dass wir uns so schnell und einvernehmlich auf eine maßvolle, vernünftige Regelung verständigen konnten", sagte Schatzmeister Reinhard Grindel in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes vom Donnerstag. Bei einem Halbfinal-Einzug bekommt jeder Spieler 100 000 Euro, für das Viertelfinale gibt es 50 000 Euro. Im Falle eines Scheiterns in der EM-Vorrunde oder im Achtelfinale geht das Team leer aus.

VfL Wolfsburg stellt Bendtner vom Training frei

Wolfsburg (dpa) - DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg hat Nicklas Bendtner nach zahlreichen Eskapaden vom Trainingsbetrieb freigestellt. Der dänische Fußball-Nationalspieler hatte zuletzt nur noch individuell beim Bundesligaclub trainiert. "Die aktuelle Situation ist unbefriedigend für alle und kann kein Dauerzustand sein", teilte VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs am Donnerstag mit. Wegen mehrerer Vorfälle war Bendtner bei Trainer Dieter Hecking in Ungnade gefallen. Allofs kündigte eine zeitnahe Entscheidung im Fall Bendtner an. Als wahrscheinlich gilt eine Auflösung des bis 2017 laufenden Vertrages. Der 28-Jährige war 2014 vom FC Arsenal nach Wolfsburg gekommen.

Neuer nach Magenverstimmung wieder im Bayern-Training

München (dpa) - Nationaltorwart Manuel Neuer ist nach seiner Magenverstimmung wieder ins Training beim FC Bayern München zurückgekehrt. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. Der 30-Jährige hatte am Montag wegen einer Magenverstimmung aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft abreisen müssen. Dadurch verpasste Neuer das Länderspiel am Dienstag gegen Italien (4:1) in der heimischen Münchner Arena.

Tennisspielerin Kerber erstmals im Halbfinale von Miami

Miami (dpa) - Angelique Kerber hat erstmals das Halbfinale des Tennis-Hartplatz-Turniers von Miami erreicht. Die Weltranglisten-Dritte aus Kiel benötigte am Mittwoch (Ortszeit) nur 68 Minuten, um sich im Viertelfinale mit 6:3, 6:2 gegen die US-Amerikanerin Madison Keys durchzusetzen. In der Vorschlussrunde kommt es beim mit 6,844 Millionen Dollar dotierten Event nun zum Duell mit Victoria Asarenka aus Weißrussland.

Startverbot in Bahrain für Formel-1-Pilot Alonso

Sakhir (dpa) - Fernando Alonso hat von den Ärzten Startverbot für den Großen Preis von Bahrain bekommen. Gut anderthalb Wochen nach seinem schweren Unfall beim Formel-1-Auftakt in Australien bestand der Spanier nicht den obligatorischen Medizincheck. Die Mediziner entschieden nach zwei durchgeführten Computertomographien des Brustbereichs am Donnerstag, dass ein Start Alonsos auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir nicht zu verantworten ist. Alonso berichtete von mehreren Rippenbrüchen, die er sich zugezogen habe.

Saison für Handball-Europameister Dissinger beendet

Köln (dpa) - Für Handball-Europameister Christian Dissinger ist die Saison beendet. Der Rückraumspieler vom THW Kiel hat sich beim Training mit der Nationalmannschaft am Mittwochabend in Köln den Meniskus im rechten Knie eingeklemmt und eingerissen. Der 24-Jährige ist bereits wieder nach Kiel zurückgekehrt und soll dort an diesem Freitag operiert werden. Das teilte der Deutsche Handballbund am Donnerstag mit. Wegen der folgenden mehrmonatigen Rehabilitation droht Dissinger auch für die Olympischen Spiele auszufallen.

Wichtiger Heimsieg für Nowitzkis Mavericks gegen New York

Dallas/Toronto (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks im Kampf um die Playoff-Plätze in Nordamerikas Basketball-Profiliga NBA einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Texaner gewannen am Mittwoch (Ortszeit) trotz einer wenig überzeugenden Leistung mit 91:89 gegen die New York Knicks. Nowitzki zeigte sich ungewohnt wurfschwach, traf nur fünf seiner 23 Versuche und verbuchte elf Zähler.

Kittel gewinnt vorletzten Abschnitt bei "Drei Tage von Panne"

Panne (dpa) - Radprofi Marcel Kittel hat seine erste Etappe bei der belgischen Rundfahrt "Drei Tage von Panne" gewonnen. Nachdem der Thüringer am Vortag auf Platz zwei knapp am Sieg vorbeigefahren war, klappte es am Donnerstag im Ziel der ersten Halbetappe des Finaltages. Kittel, der seinen sechsten Saisonsieg feierte, verwies nach 111 Kilometern in Panne auf einer gefährlichen Zielgeraden Phil Bauhaus vom Zweitligateam Bora-Argon 18 auf den zweiten Platz. Beide Sprinter machten einen deutschen Doppelerfolg perfekt.

Hamburger Volleyball-Bundesligist VT Aurubis vor dem Aus

Hamburg (dpa) - Frauen-Volleyball-Bundesligist VT Aurubis Hamburg steht kurz vor dem Aus. Die finanziellen Mittel des Vereins reichen wie erwartet höchstwahrscheinlich nicht aus, um weiter in der 1. Liga spielen zu können. "600 000 Euro brauchen wir: 370 000, also mehr als die Hälfte, fehlt uns noch", sagte Präsident Volker Stuhrmann am Donnerstag. Die Frist für den Lizenzantrag läuft am Freitag aus. Auch für Plan B, in der 2. Liga weiterzumachen, reicht das Geld wohl nicht. Mit einer Rettung rechnen die Verantwortlichen nicht mehr. Stuhrmann: "Es müsste schon ein kleines Wunder geschehen."