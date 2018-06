De Panne (SID) - Radprofi Marcel Kittel (Etixx-Quick Step) hat am Schlusstag der Rundfahrt Drei Tage von De Panne in Belgien seinen sechsten Saisonsieg gefeiert. Der 27-Jährige aus Arnstadt war im ersten Teil der dritten Etappe nach 111,5 km von und nach De Panne im Massensprint nicht zu schlagen. Der 21 Jahre alte Bocholter Phil Bauhaus (Bora-Argon 18) sorgte als Zweiter für einen deutschen Doppelerfolg.

Einen weiteren deutschen Triumph verpasste Tony Martin (Cottbus) im anschließenden 14,2 km langen Zeitfahren nur knapp. In seiner Paradedisziplin musste sich der 30 Jahre alte Teamkollege Kittels um die Winzigkeit von 0,57 Sekunden dem siegreichen Polen Maciej Bodnar (Tinkoff) geschlagen und mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

"Die Etappe war an sich nicht sehr schwer, aber es war im Finale sehr schwierig, in Position zu bleiben. Endlich der Sieg in De Panne, ich bin sehr froh", sagte Kittel direkt nach dem Rennen beim belgischen TV-Sender Sporza. Am Mittwoch hatte er sich noch dem Italiener Elia Viviani (Sky) geschlagen geben müssen, der diesmal ebenso wie der Rostocker André Greipel (Lotto-Soudal) keine Rolle spielte.

Den Gesamtsieg sicherte sich der Niederländer Lieuwe Westra vom Team Astana, der Vierter im Zeitfahren wurde (+ 0:03 Minuten) und Titelverteidiger Alexander Kristoff aus Norwegen (Katjuscha) von der Spitze verdrängte.