Stockholm (AFP) Eine der Ex-Frauen von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi will sich mit ihrer Tochter eine neue Existenz in Europa aufbauen. "Ich will in einem europäischen Land leben, nicht in einem arabischen", sagte Sadscha al-Dulaimi in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Sie werde zu Unrecht als "Terroristin" gebrandmarkt.

