Rom (SID) - Fünfkämpfer Christian Zillekens hat seine gute Form beim Weltcup in Rom bestätigt. Zwei Wochen nach seinem sechsten Platz beim Olympiatest in Rio de Janeiro zog der Potsdamer als Zweiter seiner Qualifikationsgruppe souverän ins Finale am Samstag ein. Auch Matthias Sandten (Bonn) und Patrick Dogue erreichten das Feld der besten 36 Athleten. Ausgeschieden ist dagegen Stefan Köllner (beide Potsdam).

Bei den Frauen kämpfen am Freitag Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Bonn) und Annika Schleu (Berlin) um Medaillen. Für die abschließende Mixed-Staffel am Sonntag sind Ronja Döring (Berlin) und Sandten nominiert.