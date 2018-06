Istanbul (AFP) Die türkische Polizei hat den mutmaßlichen Mörder eines russischen Piloten festgenommen, der nach dem Abschuss seines Kampfflugzeugs an der syrischen Grenze durch die türkische Luftwaffe erschossen worden war. Alparslan Celik wurde mit einem Dutzend weiteren Verdächtigen in einem Restaurant der Küstenstadt Izmir festgenommen, berichteten die Nachrichtenagentur Dogan am Donnerstag. Demnach stellte die Polizei ein Schnellfeuergewehr, zwei Pistolen und Munition sicher.

