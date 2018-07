Duisburg (AFP) Bei einer Explosion auf einem Schiff in einer Duisburger Werft sind am Donnerstag zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die heftige Detonation gegen 8.40 Uhr auf einem Tankmotorschiff in der Schiffswerft Meiderich. Nach ersten Erkenntnisse handelt es sich bei den Getöteten um zwei Arbeiter. Ein weiterer Arbeiter wird demnach vermisst.

