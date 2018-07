Luxor (AFP) Ob das Grabmal des ägyptischen Pharaos Tutanchamun weitere Grabkammern und möglicherweise sogar die Mumie seiner berühmten Stiefmutter Nofretete verbirgt - es bleibt weiter ein Rätsel. Ägyptens neuer Antikenminister Chaled al-Anani bat am Freitag einmal mehr um Geduld, nachdem am Vorabend neue Radaraufnahmen des berühmten Grabes in Luxor gemacht worden waren.

