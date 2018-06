Berlin (AFP) Die EU-Kommission will laut einem Medienbericht am kommenden Mittwoch in Brüssel Vorschläge zur Reform des Asylsystems vorlegen. Wie der "Tagesspiegel" in seiner Samstagsausgabe unter Berufung auf EU-Kreise berichtete, unterbreiten der EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans und der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in einem gemeinsamen Strategiepapier zwei Optionen zur Revision des bestehenden Dublin-Systems.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.