Potsdam (AFP) Seit Jahresbeginn hat die Bundespolizei an Deutschlands Grenzen 107.686 unerlaubt einreisende Menschen registriert. Dies geht aus Zahlen des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlagen. Im Schnitt hat die Bundespolizei demnach zwischen 1. Januar und 31. März täglich knapp 1200 Menschen aufgegriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.