Berlin (AFP) Von Montag an soll das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei umgesetzt werden - und noch am selben Tag sollen die ersten Syrer aus der Türkei gemäß den Vereinbarungen nach Deutschland gebracht werden. Die Flüchtlinge sollen zunächst im niedersächsischen Friedland unterkommen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin sagte. Erwartet werde eine Flüchtlingszahl "im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich".

