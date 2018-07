Hannover (AFP) Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat die Deutsche Bahn aufgefordert, bei den ab Ende April geplanten Bauarbeiten an der Schnellbahnstrecke Hannover-Kassel Rücksicht auf die Hannover-Messe zu nehmen. Die Bahn könne die Bauarbeiten während der Messe morgens und abends jeweils für zwei Stunden ruhen lassen, schlug Lies nach Angaben seines Ministeriums am Freitag in einem Gespräch mit Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube vor.

