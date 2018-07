Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den verstorbenen FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher als großen europäischen Staatsmann gewürdigt. "Ich verneige mich in Hochachtung vor der Lebensleistung dieses großen liberalen Patrioten und Europäers", erklärte Merkel am Freitag in Berlin. Sie bleibe "persönlich für all die Gespräche und Begegnungen dankbar, bei denen ich bis in die letzten Jahre von seiner Welterfahrung und Lebensweisheit schöpfen durfte".

