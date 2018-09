Berlin (AFP) Eine weitere Satire mit heftiger Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat für neue Diskussionen gesorgt. Das ZDF löschte am Freitag die aktuelle Sendung des auf ZDF Neo ausgestrahlten "Neo Magazin Royale" aus seiner Mediathek. Dies löste wiederum Kritik in sozialen Netzwerken aus.

