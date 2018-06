Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den verstorbenen früheren Außenamts-Chef und FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher als "großen Deutschen und großen Europäer" gewürdigt. "Sein Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm gewiss", erklärte Steinmeier am Freitag am Rande eines Besuchs in Tadschikistan. Genscher war am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben.

