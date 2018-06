Bremen (SID) - Ohne seinen verletzten Torjäger Claudio Pizarro muss Fußball-Bundesligist Werder Bremen im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund auskommen. Wegen seiner bei einem Länderspiel für Peru erlittenen Beckenprellung konnte der Südamerikaner am Freitag nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

Der 37-Jährige wird in der Partie beim Tabellenzweiten voraussichtlich durch Anthony Ujah ersetzt. Die Hanseaten hoffen, dass Pizarro im nächsten Bundesliga-Heimspiel am 9. April (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg wieder einsatzfähig ist.