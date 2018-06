Köln (SID) - Michael Biegler wird neuer Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. Nach übereinstimmenden Informationen von SID und Sport1 tritt der 54-Jährige die Nachfolge des Dänen Jakob Vestergaard an. Vestergaard und der Deutsche Handballbund (DHB) hatten am Ostermontag ihre Trennung in beiderseitigem Einvernehmen verkündet.

Michael Biegler ist bislang ausschließlich als Trainer im Männer-Handball bekannt. Zuletzt trainierte er unter anderem den mittlerweile insolventen Bundesligisten HSV Handball und die polnische Nationalmannschaft. Nachdem die Polen bei der EM im Januar im eigenen Land das Halbfinale verpasst hatten, war Biegler von seinem Amt zurückgetreten.

Eine offizielle Bestätigung des DHB für die Verpflichtung Bieglers gab es am Freitagnachmittag zunächst noch nicht. Der DHB will den neuen Bundestrainer für seine Frauen am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz in der Kölner Lanxess Arena vorstellen.