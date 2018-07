Kolkata (AFP) Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Hochstraße in der ostindischen Metropole Kolkata sind fünf Mitarbeiter der zuständigen Baufirma festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurden gegen das in Hyderabad ansässige Unternehmen IVRCL Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet und dessen Büros in Kolkata versiegelt. Die Firma wies jede Verantwortung für das Unglück von sich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.