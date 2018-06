Rom (AFP) Die italienische Justiz hat Medienberichten zufolge am Freitag die Auslieferung eines algerischen Terrorverdächtigen an Belgien genehmigt. Die Nachrichtenagentur AGI meldete, das Berufungsgericht in Salerno habe die Auslieferung von Djamal Eddine Ouali an Belgien innerhalb von zehn Tagen angeordnet. Der Anwalt des 40-Jährigen kündigte Berufung gegen die Entscheidung an.

