Berlin (dpa) - Das NDR-Satire-Video mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als Hauptfigur hat am Mittag eine magische Hürde genommen: Auf YouTube verzeichnete der knapp zwei Minuten lange Film, der erstmals am 17. März im Magazin "extra 3" im NDR Fernsehen zu sehen war, fünf Millionen Aufrufe. Zur Musik von Nenas "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" legte das Satiremagazin dem türkischen Staatschef Textzeilen wie "Ein Journalist, der irgendwas verfasst, was Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast" in den Mund. Erdogan reagierte erbost, der deutsche Botschafter wurde einbestellt.

